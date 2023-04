Pedro Ribas/SMCS

As tradicionais Feiras Especiais de Páscoa, nas praças Osório e Santos Andrade, que começaram no dia do aniversário de 330 anos de Curitiba, seguem até o dia 15 de abril. São 120 expositores que têm mais esta semana para apresentar ao consumidor as mais diversas opções de decorações, brinquedos, roupas. Ainda tem as barraquinhas de gastronomia que completam o passeio, com pães, geleias, mel, chocolate e biscoitos.



Na Osório, são 61 feirantes e 26 barracas de comida. Na Santos Andrade, são três barracas de exposição e três de gastronomia. As duas feiras funcionam até o próximo sábado.