(Arteris Litoral Sul)

A Arteris Litoral Sul segue atuando no km 96,8 da BR-116, no Contorno Leste. No último sábado (01), uma carreta com carga especial e altura excedente colidiu com uma passarela e danificou sua estrutura.

As equipes trabalham em um reforço emergencial, que possibilitará a liberação das faixas 1 e 2 durante o feriado de Páscoa. A atuação também permitirá a reutilização da passarela por pedestres.

Para possibilitar os trabalhos das equipes, o tráfego da rodovia foi desviado pela via marginal. No domingo, a concessionária iniciou o processo de escoramento da estrutura para avaliação da extensão do dano causado pela colisão.

Na avaliação preliminar, foi possível identificar dano estrutural na viga de travessia, impossibilitando a sua utilização sem o devido reparo. Posteriormente a rodovia deve ser interditada parcialmente para reforço definitivo da viga e estrutura geral da passarela. A faixa 3 seguirá interditada devido ao escoramento, até que os reforços sejam concluídos de forma definitiva.

A concessionária orienta os pedestres a utilizarem a passagem inferior do km 96, até que a passarela seja reparada e liberada.

Responsabilidade

A concessionária informa que acionará a empresa responsável pela carga. Conforme descrito na Autorização Especial de Transporte, a transportadora deveria ter feito o rebaixamento pneumático para a travessia em condições seguras.