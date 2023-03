Cesar Brustolin/SMCS

Neste domingo, dia 26 de março, acontece o tradicional Passeio Ciclístico Condor para comemorar os 330 anos de Curitiba. A expectativa é que 3 mil ciclistas participem da ação, que terá um trajeto de aproximadamente 7 km e parte do Condor Água Verde (com concentração a partir das 7h30 e saída às 9h) rumo ao estacionamento do Parque Barigui, em frente ao Museu do Automóvel.

Realizado pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e patrocinado pelo Condor Super Center, o evento é gratuito e aberto para pessoas de todas as idades, não sendo necessário inscrição prévia.

Na concentração, os primeiros 2.250 mil ciclistas serão presenteados com uma camiseta e uma pulseira numerada, que dará o direito de participar de um sorteio, na chegada do passeio, de quatro bicicletas (dois modelos adulto e dois infantil). No término do trajeto, será entregue uma sacochila personalizada do evento com alguns brindes.

O Passeio Ciclístico Condor tem como objetivo incentivar o esporte por meio do ciclismo, uma atividade física que promove qualidade de vida, saúde e bem-estar. “Sabemos da importância do esporte para ter uma vida saudável e esse evento vai além, pois também é uma forma e proporcionar um domingo diferente e divertido para as famílias”, destaca o diretor de marketing do Condor, Leonardo Franklin.