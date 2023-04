Pedro Ribas/SMCS

Vem aí mais um fim de semana repleto de atividades de esporte e lazer gratuitas promovidas pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), entre elas a 1ª etapa da Copa Curitiba de BMX Racing 2023, que será realizada no Parque Olímpico do Cajuru e o passeio ciclístico jovem no Tatuquara e no Bairro Novo.

Sábado (15/4)

Regional Cajuru

Das 9h às 17h, a pista de BMX no Parque Olímpico do Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru) recebe a 1ª etapa da Copa Curitiba de BMX Racing 2023.

A competição organizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) vai reunir atletas de todas as idades. A entrada é franca e a diversão é garantida.

Das 8h às 18h, o local vai oferecer também atividades esportivas, de lazer e diversão, para atender a demanda da comunidade da região.

Já o Centro da Juventude Audi/União vai ficar aberto das 8h às 12h com empréstimo das quadras para atividades esportivas, atendimento do Raia Livre, programa com objetivo de expandir o atendimento aos adultos que passaram pelo curso de natação nos espaços da Prefeitura, aulas de hidroginástica para turmas do programas CuritibaAtiva e Idoso em Movimento e aula de natação infantil para o Programa E+E=10.

Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Regional Tatuquara

Das 10h às 18h, o programa Rua do Lazer volta ao Tatuquara (Rua Altino Lemes da Silveira – Moradias Monteiro Lobato). Por lá vão acontecer atividades recreativas e de lazer.

Regional Boa Vista

O programa Lazer no Bairro também vai oferecer muita diversão no Boa Vista, na quadra de areia do Moradias Faxinal (Rua Idalino Francisco Túlio, 504).

Das 14h às 18h toda a família vai poder aproveitar atividades que aproximam crianças, adolescente, adultos e idosos da natureza. Haverá jogos gigantes; tênis de mesa; cama elástica; além de festivais esportivos e desafios.

Regional Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até as 17h.

O Centro da Juventude Eucaliptos também vai ser palco de uma oficina de break dance. Das 14h às 16h30 os participantes vão poder se divertir e aprender passos do mais novo esporte olímpico. A participação é gratuita e não é necessário fazer inscrição prévia.

Regional Santa Felicidade

Das 14h às 17h, o programa Lazer no Bairro chega ao Jardinete Joel Dias da Silva (Rua Theophilo Benato, 216 – São Braz). Por lá serão ofertadas brincadeiras como cama elástica, jogos gigantes, xadrez, futebol de prego, pernas-de-pau, esqui de grama, minhocão, desenhos para colorir, gangorrinhas e escorregador, badminton.

Domingo (16/04)

Regional Tatuquara

Às 9h, começa o Passeio Ciclístico Jovem na regional. A concentração será às 8h30 em frente ao Clube da Gente do Tatuquara (Rua Evelázio Augusto Bley, 151). O passeio ciclístico é uma atividade do Pedala Curitiba e tem objetivo de incentivar a prática do ciclismo num percurso de nível fácil, possibilitando a participação das famílias. É só chegar de bike e participar.

A diversão também chega ao Parque Pinhal do Santana (Estrada Delegado Bruno de Almeida – Campo do Santana). Das 13h às 17h acontece uma roda de conversa com a Juventude do Tatuquara, além de atividades esportivas, empréstimo de materiais como bolas, raquetes dentre outros.

Regional Matriz

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Regional Cajuru

Às 8h, a pista de BMX, no Parque Olímpico do Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, s/n), será liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade.

É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados fechados e luvas fechadas. Cada pessoa deve trazer sua garrafa de água. Moradores de Curitiba e região devem se cadastrar no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br.

Para quem é de outra região e pretende treinar é obrigatório o contato prévio no (41) 99547-1551 (somente mensagens). A Associação de BMX de Curitiba fará empréstimo de bicicletas e materiais mediante solicitação antecipada, através do telefone (41) 99970-3641.

No caso de chuva ou pista molhada as atividades são suspensas.

Regional Boa Vista

Às 14h começa mais uma edição do Autismo em Campo, uma parceria da Smelj com o Clube Atlético Bairro Alto (Rua Joaquim da Costa Ribeiro, s/nº – Bairro Alto). O evento promove a integração e inclusão das crianças e seus familiares, tornado-se um importante momento de fortalecimento e compreensão do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação conta com o apoio da Uppa, Grupo Vivendo a Inclusão.

Regional Bairro Novo

A partir das 8h tem o Passeio Ciclístico Parigot de Souza. É uma pedalada para toda a família pela região do entorno da Escola Municipal Parigot de Souza. A concentração será em frente à escola (R. Delminda Santos Fernandes, 90 – Sítio Cercado).

Lazer no Parques

Das 14h às 17h30, a diversão será em sete pontos de Curitiba: nos parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, Passeio Público e Yberê e na Praça Afonso Botelho.

No Barigui, as atividades serão no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Passeio Público, em frente ao Coreto Digital. No Lago Azul, no campo de futebol. No Parque Yberê, as atividades serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas, entre outras atividades.