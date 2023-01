(PMPR)

Neste início de ano, a Patrulha Rural Comunitária da Polícia Militar do Paraná realizou a capacitação preventiva de cerca de 1,4 mil produtores rurais em todo o estado, e entregou e auxiliou na instalação das placas de identificação das propriedades. A ação faz parte das atividades desenvolvidas pelas equipes policiais para promover mais segurança para moradores e trabalhadores das áreas rurais.

Além disso, foram realizadas mais de 30 reuniões e exposições rurais, com o objetivo de divulgar as orientações preventivas e debater ações de segurança pública nos Conselhos Comunitários de Segurança, Cooperativas e Sindicatos Rurais do estado.

O Programa Patrulha Rural Comunitária tem a missão de planejar e executar o patrulhamento rural comunitário e outras ações do policiamento ostensivo em conjunto com a operacionalização de recursos tecnológicos avançados, a fim de prevenir e reprimir a incidência de furto/roubo a cooperativas e propriedades rurais, de forma a complementar a segurança e a tranquilidade na área rural. O programa visa ainda a mobilização comunitária nas regiões rurais para atuação em coparticipação e coprodução com a Polícia Militar, com vistas à inovação e maior integração com a sociedade.

Até o momento aproximadamente 5.500 propriedades rurais foram visitadas e cadastradas no Programa Patrulha Rural Comunitária versão 4.0, bem como os respectivos proprietários e funcionários foram orientados com base das informações constantes na Cartilha Segurança Rural, que traz recomendações e formas de prevenção aos principais crimes que ocorrem no campo (disponível no site da PMPR: https://www.pmpr.pr.gov.br/Pagina/Patrulha-Rural-Comunitaria).

As equipes da Patrulha Rural Comunitária estão presentes em todos os batalhões e companhias independentes operacionais da PMPR (exceto as OPM’s da capital) e desenvolvem ações e operações em todo o território paranaense.