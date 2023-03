Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) definiu o vencedor da licitação para fazer o anteprojeto de pavimentação das rodovias estaduais PR-510 e PR-512, entre Balsa Nova e o distrito de Mariental, na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A empresa Autobahn Engenharia de Infraestrutura Rodoviária e Geotécnicas S/S foi declarada vencedora com a proposta no valor de R$ 376.999,99, após ter sua documentação habilitada pelo órgão estadual. A licitação ocorreu pelo sistema de Pregão Eletrônico e contou com 12 participantes, os quais disputaram entre si através de lances, com o menor valor arrematando a execução do anteprojeto.

As PR-510 e PR-512 formam um importante elo de ligação para as comunidades locais entre os municípios de Balsa Nova e Lapa. No total, o segmento tem 18,09 quilômetros não pavimentados.

Devido ao grande fluxo de escoamento da produção das macieiras, o trecho foi denominado como Rodovia da Maçã. A agricultura no local também é forte em soja e feijão.

Além de beneficiar os produtores da região, a pavimentação das rodovias facilitará a ligação com Campo Largo, também na RMC, com acesso ao Hospital do Rocio, referência nos atendimentos de alta complexidade.

Após assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, os estudos devem ser concluídos pela empresa responsável em seis meses. Durante elaboração do anteprojeto, serão feitos acompanhamentos, relatórios e reuniões no DER/PR para discutir soluções técnicas.

Estão previstos contagem de tráfego do trecho, levantamentos topográficos, sondagens geotécnicas, ensaios de campo, entre outros.