(PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com auxílio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), apreendeu 90 pedras de crack e prendeu em flagrante um casal, de 34 e 22 anos, por tráfico de drogas nesta sexta-feira (20), em Sertanópolis, região Norte do Estado. Uma adolescente, de 17, foi apreendida.

