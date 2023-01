(Fábio Dias/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) incinerou mais de 3 toneladas de drogas, na sexta-feira (27), em Itaipulândia, região Oeste do Estado. Entre os entorpecentes incinerados estão maconha, crack, haxixe, ecstasy e tabaco, apreendidos em flagrantes realizados pelas forças de segurança que atuam na fronteira, em Foz do Iguaçu, na mesma região.

