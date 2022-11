Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens, de 23 e 30 anos, por tráfico de drogas e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (17), no Centro e na Cidade Industrial, em Curitiba. De acordo com a investigação, eles comercializavam bolos de pote com maconha.

LEIAMAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI