Dezenas de ciclistas participaram do primeiro Pedal pela Vida, realizado neste domingo, 29, em Curitiba. (Foto: Hully Paiva/SECOM)

Dezenas de ciclistas, entre adultos e crianças, aproveitaram o sol desta manhã de domingo, 29 de junho, para participarem do encerramento do Movimento Junho Branco. O movimento de prevenção ao uso de drogas terminou no Parque Barigui e foi o primeiro Pedal pela Vida realizado neste ano.

Espaço de lazer tradicional dos curitibanos, o parque foi escolhido para a chegada dos participantes do 1º Pedal pela Vida. O passeio contou até com a participação de animais de estimação.

“Combatemos as drogas celebrando a vida em atividades como esta, de lazer e encontro de pessoas, e todos os dias”, disse o diretor do Departamento de Políticas sobre Drogas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano(SMDH), Thiago Ferro, saudando o grupo.

Pedal pela Vida saiu da Praça do Japão e seguiu até Barigui

A SMDH foi a promotora do evento. O ponto de encontro foi a Praça do Japão, no Água Verde. De lá, juntos, percorreram cinco quilômetros. A secretária da SMDH, Amália Tortato, o superintendente Carlos Eduardo Pijak Júnior e diretores do órgão juntaram-se aos participantes. Ela enalteceu a iniciativa.

“Atividades como essa, assim como o interesse por outras práticas esportivas e também culturais, podem fazer a diferença na vida das pessoas. Todos, e em especial as crianças e os jovens, têm a possibilidade de ocupar seu tempo de forma saudável, construtiva e acessível. É para eles que desenvolvemos o nosso trabalho”,

disse.

Durante o mês, como parte da programação Junho Branco, a SMDH levou atrações culturais e rodas de conversa para reflexão sobre o tema até estudantes de escolas públicas, futuros pedagogos de uma universidade privada e moradores temporários da unidade de acolhimento do órgão que ajuda pessoas a superar a dependência química.

O 1º Pedal pela Vida teve o apoio do governo estadual, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), da Polícia Militar. Também como parte da atividade, alunos e professores do curso de Fisioterapia das Faculdades Pequeno Príncipe orientaram os ciclistas sobre cuidados a serem observados antes e depois da prática. Agentes e viaturas da Superintendência de Trânsito (Setran) da Prefeitura garantiram a segurança dos ciclistas durante o trajeto.