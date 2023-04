João Frigério

Um pedestre tentou cruzar uma via próxima do Terminal do Pinheirinho, em Curitiba, mas acabou batendo contra um ônibus Ligeirinho da Linha Sítio Cercado na tarde deste sábado (1). Ele provavelmente tentava aproveitar os últimos momentos do semáforo aberto, mas não deu tempo. Segundo a equipe médica que o atendeu, o rapaz apresentava sinais de embriaguez.

LEIA MAIS NO BLOF PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI