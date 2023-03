Divulgação



Autor do bestseller “Superar é viver”, o escritor Pedro Pimenta fará palestra nesta sexta-feira (31), em Curitiba. Ele vai contar como superou a meningite e a amputação de braços e pernas a partir de uma nova perspectiva sobre a doença que quase causou a sua morte. A palestra terá um custo de R$ 150,00, com parte da renda revertida para a compra de próteses, e será realizada a partir das 19h30, no auditório Regina Casillo, na rua Lourenço Pinto, 500 – Centro.



Pimenta é economista formado pela University of South Florida (EUA) e CEO & co-founder da Da Vinci Clinic, clínica de reabilitação de amputados, localizada em São Paulo.