(Valdecir Galor/SMCS)

Como presente aos 330 anos de Curitiba e Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude está oferecendo aos curitibanos mais 3.330 vagas em atividades esportivas, físicas e de lazer nas dez regionais de cidade.

Entre as práticas oferecidas em equipamentos da Prefeitura, como Clubes da Gente, Centros de Esporte e Lazer, Centros da Juventude e Ruas da Cidadania, estão ginástica, zumba, alongamento, musculação, pilates, voleibol, hidroginástica, natação (raia livre – apenas para alunos que sabem nadar), ciclismo, boxe, skate, basquete, handebol, BMX, escalada, escalada esportiva, badminton, bocha, hip hop, ioga, corrida e caminhada.

As atividades são inclusivas, com turmas para crianças, jovens, adultos e idosos. A frequência também é grátis e autorizada quando os interessados, depois de se cadastrarem e escolherem modalidade, local e horário, forem aprovados na avaliação física agendada. No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.

Os novos alunos se juntarão aos mais de 30 mil que já fazem atividades físicas com as equipes da Smelj. “A expectativa de vida está aumentando e com isso a qualidade de vida também precisa aumentar. É importante viver mais e viver bem, com autonomia e alto astral”, diz o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Como se matricular

Para tornar-se um aluno é preciso se registrar no e-Cidadão, o cadastro único do Município de Curitiba, fornecendo o número do CPF e escolhendo uma senha.

Depois, o interessado acessa a Área do Aluno no portal Curitiba em Movimento, escolhe a atividade do seu interesse e o centro esportivo que quer frequentar. Se houver vaga disponível, já faz inscrição e agenda a data para avaliação física.

