Franklin de Freitas

É o quinto ano consecutivo que a UFPR atinge o conceito 5, máximo valor possível para o IGC. Com este resultado, a UFPR integra o conjunto de 15 universidades brasileiras que obtiveram o conceito máximo. Considerando um universo de 203 universidades avaliadas pelo MEC, sendo 68 universidades federais.

Importante destacar que 13 das 15 universidades que alcançaram o IGC máximo são universidades federais, o que mostra a qualidade da educação superior pública brasileira.

No estado do Paraná, a UFPR mantém sua posição de destaque e de liderança, a única universidade do estado avaliada que obteve o conceito máximo. Em toda a região Sul, apenas 4 universidades atingiram a nota máxima, entre 50 instituições avaliadas.

Destaques nacionais

Além de ter sido o melhor curso avaliado da UFPR, o curso de Letras – Inglês (Licenciatura), foi o segundo melhor curso de sua área entre os 127 avaliados em 2021. Entre os 56 cursos de História (Bacharelado) avaliados em 2021, o curso da UFPR foi o primeiro colocado. Do total de 346 cursos de História (Licenciatura) avaliados em 2021, o curso da UFPR obteve a 7ª posição.

Vale ainda mencionar que, das 64 Licenciaturas em Ciência da Computação existentes no Brasil, os cursos da UFPR em Jandaia do Sul e Palotina também foram muito bem avaliados, como o 3º e 4º melhores do Brasil, respectivamente.

Com relação a lista completa do CPC, o desempenho dos cursos da UFPR foi muito bom, pois a UFPR alcançou além do conceito máximo (nota 5), os demais cursos obtiveram conceito 4 e apenas 3 cursos ficaram com conceito 3.

Veja abaixo a lista completa dos cursos da UFPR avaliados na edição do CPC de 2021

Código do Curso Área de Avaliação Grau acadêmico Modalidade de Ensino Município do Curso CPC (Faixa)

49848 Letras – Inglês Licenciatura Educação Presencial Curitiba 5

312577 HISTÓRIA (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 5

12577 HISTÓRIA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 5

1270221 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Jandaia do Sul 4

1270226 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Palotina 4

1270232 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Palotina 4

92255 LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

12560 GEOGRAFIA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

1113241 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Palotina 4

1330372 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Palotina 4

12558 CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

12581 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 4

111326 LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

1364271 GEOGRAFIA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Matinhos 4

312555 QUÍMICA (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 4

12555 QUÍMICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

312588 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 4

349476 GEOGRAFIA (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 4

12588 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

42461 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Tecnológico Educação Presencial Curitiba 4

1321684 EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Matinhos 4

1330369 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Pontal do Paraná 4

1330373 QUÍMICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Palotina 4

312578 FILOSOFIA (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 4

12557 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

41077 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação a Distância Curitiba 4

123332 HISTÓRIA (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 4

49472 FILOSOFIA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

1330368 FÍSICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Pontal do Paraná 4

12562 EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

12553 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

49474 FÍSICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

312558 CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 4

116522 ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 4

312562 EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) Bacharelado Educação Presencial Curitiba 4

1330365 FÍSICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Jandaia do Sul 4

123220 LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Matinhos 4

1330366 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Jandaia do Sul 4

41135 MÚSICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Curitiba 3

1330370 QUÍMICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Pontal do Paraná 3

1330371 FÍSICA (LICENCIATURA) Licenciatura Educação Presencial Palotina 3

Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC

Os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC) e do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) referentes ao ano de 2021 foram divulgados nesta terça-feira, 28 de março. O IGC é o principal indicador oficial do MEC referente à qualidade de uma instituição de ensino superior, enquanto o CPC é o principal indicador de qualidade dos cursos de graduação.