Reprodução de vídeo Itaipu

A hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, voltou a abrir neste domingo (26) duas calhas do vertedouro ao mesmo tempo. Foi o segundo domingo consecutivo com vertimento em duas calhas – o primeiro ocorreu na semana passada, no dia 19, durante o feriado prolongado de carnaval.

O aumento da liberação de água em hidrelétricas a montante (acima) do reservatório, com na usina de Rosana (SP), associado ao alto volume de chuvas registrado nas bacias incrementais de Itaipu nos últimos dias, motivaram a operação.

O vertimento nas duas calhas começou às 4h e a previsão é que siga até as 18h. A vazão máxima prevista para este domingo é de 11 milhões de litros de água por segundo (11 mil m3/s), equivalente a sete vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.

Fazia sete anos que a Itaipu não abria duas calhas do vertedouro ao mesmo tempo. A operação apenas na calha esquerda (a maior da usina), no entanto, começou antes, no dia 14 de janeiro, e deve continuar nos próximos dias.

O gerente do Departamento de Operação do Sistema de Itaipu, Rodrigo Pimenta, explica que o escoamento da água não utilizada na geração de energia é necessário para garantir a segurança da barragem. “Itaipu tem tentado segurar o máximo de água possível no reservatório, mas houve aumento da liberação de água em outras usinas a montante, além da previsão de mais chuvas”, disse.

Para acompanhar situação hidrológica do Rio do Paraná, a jusante (abaixo) da barragem, e prestar assistência a comunidades ribeirinhas eventualmente afetadas por inundações, a Itaipu acionou a Comissão Especial de Cheias. O grupo se reúne desde o dia 15 de fevereiro.

Na próxima quarta-feira (1º de março), a água pode atingir 35 casas do bairro San Rafael, em Ciudad del Este (Paraguai). Mas as famílias já estão sendo retiradas das casas, pela Assessoria de Responsabilidade Social de Itaipu (margem paraguaia), e levadas para abrigos seguros. Não há previsão de as cheias atingirem estruturas no lado brasileiro.

A Itaipu publica diariamente, em seu site, um boletim hidrológico com informações atualizadas sobre a situação do Rio Paraná. O documento está disponível no endereço: https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/HIDROLOGIAPY/BH.pdf.

Turismo

A vazão simultânea pelas duas calhas pegou de surpresa os turistas que passaram pelo Mirante do Vertedouro na manhã deste domingo. Para o aposentado Nestor Hélio Ifran, de Campo Grande (MS), o espetáculo das águas foi um presente de aniversário: ele completou 69 anos neste 26 de fevereiro. “É um presente especial para a minha vida. Estou gostando muito do passeio”, disse ele, que visitava a usina pela primeira vez.

O estudante de Arquitetura Guilherme de Carvalho, de Maringá (PR), definiu como “surreal” a imagem formada pelas águas do vertedouro. Ele também visitava a usina pela primeira vez, assim como o pai, José Rubens de Carvalho, de 60 anos. “A gente veio para Foz do Iguaçu com a ideia de conhecer as Cataratas. Aí pensamos em passar pela Itaipu também e tivemos a sorte de encontrar essa vazão tão grande. Valeu muito a pena o passeio”, disse Guilherme.