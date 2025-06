As geadas no Paraná na última semana acenderam o alerta para perdas na safra de inverno do Paraná. Produtores ainda avaliam impactos nas lavouras de milho, trigo e hortaliças. Sistema FAEP orienta municípios a registrarem ocorrência. Perdas podem chegar a 30%, conforme o cultivo.

As baixas temperaturas atingiram cultivos em diferentes fases de desenvolvimento. Diante desse cenário, o Sistema FAEP orienta os municípios atingidos a registrarem as ocorrências para acessar recursos. Os sindicatos rurais podem auxiliar nesse processo.