Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr/ABr)

Segundo dados da Agência Senado, a imunização infantil encontra-se nos níveis mais baixos dos últimos 30 anos, sendo que em 2021 apenas 60% das crianças haviam sido vacinadas contra hepatite B, tétano, difteria e coqueluche; 70% contra tuberculose e paralisia infantil; e menos de 75% contra sarampo, caxumba e rubéola. Esse ano, a adesão foi ainda menor, sendo que até o final de setembro de 2022, apenas 34% das crianças, entre 1 a 4 anos, haviam tomado a vacina contra poliomielite.



Esses números reforçam a importância da manutenção assídua ao calendário de vacinação como forma de prevenção de doenças agudas, inclusive nos períodos das férias de verão onde a circulação de pessoas aumenta.



A enfermeira especialista em vacinação da Clínica Vacinne, Kátia Oliveira, afirma que o quadro é preocupante e que toda a população deve priorizar a atualização da carteira de vacinação. “O Brasil sempre foi exemplo quando o assunto é vacinação, mas de alguns anos para cá a adesão tem caído vertiginosamente. Os motivos são diversos, indo desde a falta de incentivo dos órgãos públicos, até a falta de conhecimento da população sobre os benefícios da vacinação”, afirma.



Além das vacinas tradicionais, com as férias chegando, Kátia reforça sobre a importância de colocar as vacinas como parte do pacote de viagens da família, principalmente aquelas que pretendem viajar para lugares onde há exigência de comprovante de vacinação. “Em algumas regiões do Brasil e também fora do país, algumas imunizações são obrigatórias, como as que defendem contra febre amarela e dengue”, lembra.