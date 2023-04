João Frigério

Quatro assaltantes fortemente armados e encapuzados invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal, em Antonina, no Litoral do Paraná, nesta segunda-feira (10). Eles fizeram reféns, roubaram pelo menos dois malotes de dinheiro e fugiram de carro pela BR-277. Na altura do Viaduto dos Padres, próximo ao quilômetro 42, entraram em confronto com policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) e fugiram para a mata. Houve troca de tiros. A BR-277 ficou totalmente interditada nos dois sentidos por aproximadamente duas horas, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta das 18h30 foram liberadas todas as pistas sentido litoral. E às 19h30, uma das pistas no sentido Curitiba também foi desbloqueada pela PRF. Por volta das 21 horas, a Polícia Militar afirmou ter recuperado R$ 150 mil levados no assalto.

