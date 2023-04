Polícia fez cerco aos assaltantes na BR-277, ontem (João Frigério)

A tarde de ontem foi tensa no Litoral do Paraná, com repercusssão na BR-277. Quatro assaltantes fortemente armados e encapuzados invadiram uma agência bancária, em Antonina. Eles fizeram reféns, roubaram pelo menos dois malotes de dinheiro e fugiram de carro pela BR-277.



Na altura do Viaduto dos Padres, próximo ao quilômetro 42, entraram em confronto com policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). Os quatro suspeitos abandonaram o carro e fugiram para a mata. O trecho da rodovia ficou bloqueada nos dois sentidos.



Dezenas de viaturas da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Ambiental e também da Polícia Civil foram para o local.



Informações preliminares davam conta que os malotes de dinheiro foram abandonados na mata durante a fuga, mas sem confirmação até o fechamento desta edição.



Com a interdição da rodovia, longas filas se formaram nos dois sentidos. No começo da noite o sentido Litoral foi liberado e uma faixa sentido Curitiba pouco depois.



Feriado prolongado — A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu 2.231 ocorrências durante a Operação Páscoa, entre os dias 6 e 10 de abril, no feriado prolongado. A ação visou reforçar o policiamento ostensivo preventivo não só nos locais de maior movimentação de pessoas em todo o Estado, mas também nas rodovias estaduais, devido ao aumento do fluxo de turistas no período.



As ações resultaram na prisão de 127 pessoas, apreensão de nove armas de fogo e quase 200 quilos de drogas.



Além disso, foram realizados 49 termos circunstanciados e cumpridas 20 ordens judiciais.