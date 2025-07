Droga é apreendida após perseguição policial na BR-277, em Balsa Nova, na Grande Curitiba. (PRF-PR)

Uma perseguição policial na BR-277, em meio a uma forte chuva, resultou na apreensão de uma carga de de 355 quilos de maconha. O caso foi registrado na tarde desta segunda, 30 de junho. O vídeo revela o modo imprudente de direção do motorista em meio ao trânsito de vários caminhões pela rodovia.

A droga foi encontrada no bagageiro de uma caminhonete, com registro de furto, após o motorista em fuga perder o controle da direção na rodovia em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba.

Perseguição começou com ordem de parada na BR

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista desobedeceu a uma ordem de parada, durante fiscalização na BR-277. O condutor fugiu pela rodovia, sendo perseguido até perder o controle e sair da pista.

Maconha estava em tabletes

Durante a vistoria, os policiais encontraram tabletes de maconha no compartimento de carga. O condutor, um homem de 25 anos, disse que saiu de Umuarama, no Noroeste do Paraná, e entregaria a droga em Santa Catarina.

O veiculo, o preso e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Campo Largo, também na RMC..