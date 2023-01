(José Fernando Ogura/SMCS)

O prefeito Rafael Greca entregou a quatro personalidades do mundo artístico, nesta sexta-feira (27/01), a Comenda Municipal da Ordem da Luz dos Pinhais de Curitiba. Foram homenageados os pianistas Raphael Luczcewski e Arnaldo Cohen, o cenógrafo e figurinista Aníbal Lápiz e a pianista e empresária Myrian Dauelsberg, representada pelo filho Steffen Dauelsberg.

As honrarias foram concedidas antes do concerto com o pianista polonês Raphael Lustchevsky, na Capela Santa Maria. “É uma homenagem ao espírito criativo curitibano e se deve à trajetória destas importantes personalidades na música e artes”, disse o prefeito.

Greca destacou os 330 anos da capital do Paraná e agradeceu Myrian Dauelsberg, presidente da Dellarte, lembrando das comemorações dos 300 anos de Curitiba, na sua primeira gestão como prefeito, quando o tenor José Carreras se apresentou em Curitiba.

Luczcewski fez sua estreia artística internacional aos 16 anos, com a Orquestra Sinfônica de Toquio no Japão. Desde 2001 está registrado como Steinway Artist na lista dos maiores pianistas do mundo – “Steinway & Sons Artists’ Roster” em Nova Iorque. Na Academia de Música “Szymanowski” de Katowice / Polônia, formou-se com Mestrado em Artes como um dos mais proeminentes discípulos do Professor Andrzej Jasinski. Completou sua formação musical ao lado dos lendários virtuosos do piano: Mtro. Lazar Berman e Mtro. Alexis Weissenberg. Na Hochschule für Musik “Franz Liszt” de Weimar / Alemanha, graduou-se com Diploma Konzertexamen (doutorado em artes musicais).

Foi agraciado com os prêmios mais altos em vários concursos internacionais de piano como: “Clara Schumann” na Alemanha, “Maria Canals” em Espanha, “Luis Sigall” no Chile e Concurso Internacional de Piano “Dinu Lipatti” na Roménia sob os auspícios da UNESCO.

Arnaldo Cohen graduou-se no Rio de Janeiro com o grau máximo em piano e violino, ganhou o prêmio Busoni de piano na Itália e radicou-se em Londres em 1981. Cohen já realizou mais de dois mil concertos pelo mundo, em teatros de prestígio como o Concertgebouw de Amsterdã, Champs Elysées de Paris, Albert Hall de Londres, a Sydney Opera House na Austrália, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entre muitos outros. Recentemente, o brasileiro figurou na lista das dez melhores gravações da revista Gramophone, bíblia do mercado fonográfico.

O cenógrafo e figurinista argentino Aníbal Lápiz formou-se no Instituto Superior de Arte do Teatro Colón como cenógrafo e figurinista. Com Roberto Oswald formou uma dupla criativa que brilhou por décadas. Desenhou os figurinos de mais de uma centena de óperas, incluindo montagens da Tetralogia de Wagner, Nabucco, Hansel e Gretel, Otello, Dido e Eneias, Norma, Parsifal, Elektra e Aida, entre outras. Recebeu vários prêmios na Argentina. Criou figurinos para produções nos Estados Unidos, Santiago do Chile e Montevidéu e Irlanda. Trabalhou com os maiores nomes da cena operística entre eles: Plácido Domingo, Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Galina Gorchakova, June Anderson, Carol Vaness, María Pía Piscitelli, entre outros.

A pianista, professora e empresária Myrian Dauelsberg foi representada pelo filho Steffen Dauelsberg. Presidente da Dellarte, Myrian Dauelsberg é referência internacional na área de formação em música, tendo sido responsável pela preparação de músicos premiados internacionalmente. Exemplo de mulher empreendedora, ela aliou seu conhecimento musical e artístico ao seu faro empresarial, criando em 1982, a produtora Dellarte, que se tornaria uma das principais empresas do gênero no Brasil e na América Latina, responsável por trazer ao Brasil nomes como Luciano Pavarotti, Evgeny Kissin, Lang Lang, Martha Argerich, Ballet Bolshoi e muitos outros. Parceira da Fundação Cultural de Curitiba em seus 50 anos de história, Myrian promoveu a Camerata Antiqua de Curitiba no Brasil e no exterior e foi responsável pela maior comemoração dos 300 anos de Curitiba, o concerto do tenor José Carreras, com o pianista português Adriano Tenrreiro e a Orquestra Sinfônica Brasileira, na inauguração do palco da Pedreira Paulo Leminski no dia 4 de abril de 1993.

A Comenda

A homenagem foi instituída pelo Decreto Municipal 915, de 31 de agosto de 2018. “Instituímos a medalha como a maior honra, a condecoração oficial de Curitiba. Ela reforça o compromisso da cidade contra a mediocridade que aniquila a cultura, gera a burocracia, trava a história e infelicita os povos”, explicou o prefeito.

É a maior condecoração municipal, representando compromisso com o desenvolvimento da capital. A homenagem é constituída da medalha, de um diploma e da inscrição dos condecorados em um livro de registros.

As medalhas são inspiradas na obra Homem à Altura dos Pinheiros, de João Turin, com o desenho de um homem de braços abertos em um cenário de pinheirais. A imagem remete ao Homem Vitruviano, símbolo do Renascimento, de Leonardo da Vinci.

Autoridades presentes

Prestigiaram a solenidade e a apresentação a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; o assessor de Articulação Política, Lucas Navarro; o presidente do ICAC, Marino Galvão, Júnior; o cônsul argentino, Eduardo Leone; e a cônsul da Polônia, Marta Olkowska.