Reprodução

Curitiba recebe, nesta quarta-feira (8), o lançamento da 2ª edição do livro ‘Genealogia da Família Bley’. O evento será no Palacete dos Leões (Av. João Gualberto, 530 – Alto da Glória), do BRDE, e deve reunir descendentes e amigos da família Bley, autoridades e convidados. A primeira edição foi publicada em 1979 por Waldemiro Bley Junior (in memoriam) e foi base para a aquisição da cidadania luxemburguesa de inúmeros brasileiros descendentes do pais europeu.

A obra de genealogia possui citações históricas da vida do imigrante Nicolau Bley, nascido em Luxemburgo, e de seus descendentes. A 2ª edição tem autoria das curitibanas Ligia Maria Bley Mayer (filha do autor) e de Maria Majowski de Aviz, possui 528 páginas com fotos e tem capa dura. Após o lançamento, o livro estará disponível na rede das Livrarias Curitiba.

Nesta segunda-feira (6), comemorou-se 194 anos da chegada de 20 famílias imigrantes de alemães e luxemburgueses à cidade de Rio Negro (região metropolitana de Curitiba). A cidade recebeu quatro famílias diferentes: Bley, Grein, Krauss e Stresser, que venceram a travessia do Atlântico, a incursão na Serra do Mar e do sertão rionegrense para ajudar na construção do município.