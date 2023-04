Saúde chama portadores de comorbidades para vacinação (Pedro Ribas / SMCS)

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba convoca, a partir hoje, as pessoas com comorbidades para receber a vacina bivalente anticovid (reforço) e também a vacina contra a gripe.

São aguardados os 76 mil convocados deste grupo: pessoas com comorbidades de 6 a 59 anos para a vacinação contra a gripe e pessoas de 12 a 59 anos com comorbidades para a vacina bivalente contra a covid-19.

Com essa nova convocação, Curitiba conclui o chamamento para a vacina bivalente anticovid de todo o público prioritário definido pelo Ministério da Saúde.

As duas vacinas (contra a gripe e contra a covid-19) podem ser aplicadas juntas. Não há necessidade de intervalo entre elas.

Os imunizantes estarão disponíveis em 107 unidades de saúde. Confira os horários de funcionamento e endereços no site Imuniza Já Curitiba.

Comorbidades

Diabetes, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão arterial estágios 1 e 2, com lesão em órgão-alvo, Insuficiência cardíaca, Cor-pulmonal e hipertensão pulmonar, Cardiopatia hipertensiva, Síndromes coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e pericardiopatias, Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, Arritmias cardíacas, Cardiopatias congênita no adulto, Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados,

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, Doença renal crônica, Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves, Obesidade mórbida, Síndrome de down e outras síndromes genéticas e Doença hepática crônica.

Novo público

Curitiba amplia vacinação contra gripe

Curitiba amplia hoje, a vacinação contra a gripe na cidade. Estão sendo chamadas para esta fase mais 319 mil pessoas: gestantes e puérperas; pessoas com comorbidades; profissionais da educação; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo, forças armadas, de segurança e salvamento.

De hoje a sexta-feira (14/4), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba estenderá até as 20h o horário de vacinação em dez unidades de saúde. Fazem parte da ação as seguintes unidades de saúde: Monteiro Lobato, Aurora, Mãe Curitibana, Santa Amélia, Campo Alegre, Bairro Novo, Visitação, Santa Felicidade, Bacacheri, Iracema. No sábado (19), haverá o Dia D de vacinação.