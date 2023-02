Divulgação/PF

Na madrugada desta sexta-feira (24/2), uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil do Paraná prendeu quatro pessoas e apreendeu cerca de 262,5kg de substância com características de cocaína, no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá – TCP.

