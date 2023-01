Daniel Castellano / SMCS

Pinturas históricas da época da visita do imperador Dom Pedro II à Curitiba foram descobertas no Museu de Arte Sacra (Masac), anexo à Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas. As pinturas foram descobertas pela equipe de restauradores contratados pela Mitra Diocesana de Curitiba.



As construções históricas, sediadas no Largo da Ordem, estão passando por um processo de restauração, através da lei de potencial construtivo da Prefeitura de Curitiba. O termo foi assinado em novembro do ano passado.



As pinturas estavam debaixo de camadas de tinta que o prédio recebeu ao longo dos anos. O detalhe é que as pinturas não foram feitas a partir de uma matriz. “O que gente percebe que não usaram gabarito. Este trabalho foi feito à mão”.



Explicou a restauradora Tatiane Zanelatto Domingues. “É uma pintura de repetição. A grega (espécie de símbolo que aparece gravado em toda a extensão das paredes) era usada com bastante frequência durante período do império. E acima nós vemos gravuras de peixes, que representam a religiosidade”, explicou Tatiana.