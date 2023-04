Divulgação/PRF-PR

Após quase um dia de interdição, o trânsito em trecho da BR-277 no litoral do Paraná foi totalmente liberado às 19 horas desta quarta-feira (19).

A pista no km 37 da BR-277, município de em Morrentes, no Litoral do Paraná, passou por limpeza nesta quarta-feira (19). Na terça-feira (18), houve um acidente com um caminhão carregado com óleo vegetal. Trata-se de caminhão de grande porte, com dois tanques. Um dos tanques passou por sobre a barreira central, invadindo a rodovia no sentido contrário. Houve vazamento de óleo vegetal, motivo pelo qual a rodovia foi interditada em ambos sentidos.

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), em conjunto com outros órgãos (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, PRF, DER/PR e órgãos ambientais), interveio no local. O caminhão foi retirado da pista, e o DNIT fez a limpeza nesta tarde.

A pista sentido Curitiba tinha sido liberada às 16h53.

Com o tráfego bloqueado desde a noite de terça, uma longa fila de veículos acabou se formando. Nesta quarta, a PRF realizou uma operação de comboio para desafogar um pouco o trânsito. Também houve escolta de maquinário para a limpeza da pista.