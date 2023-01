Franklin Freitas

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi ontem até a “ocupação Povo Sem Medo”, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), cumprir uma ordem de reintegração de posse. A ocupação fica localizada na Estrada Delegado Bruno de Almeida, no bairro Campo do Santana, em Curitiba. O local abrigaria 350 famílias, de acordo com as informações dos organizadores. O terreno é particular.



Em nota, a Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR), informou por meio do Núcleo Itinerante das Questões Fundiárias e Urbanísticas (Nufurb), que acompanhava o cumprimento da ordem de reintegração de posse pela Coordenadoria Especial de Mediação de Conflitos de Terra (Coorterra), e esperava uma posição sobre a realocação das famílias por parte da Prefeitura.