Reprodução/PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) cumpriu, entre os dias 02 e 09 de janeiro, 26 mandados de prisão que estavam em aberto na Justiça. As prisões aconteceram em abordagens e operações policiais nos municípios do Litoral durante as ações do Verão Maior Paraná.

Durante a primeira semana do ano, as equipes abordaram 4.151 pessoas e 1.303 veículos. Foram feitos 158 atendimentos por perturbação do sossego, ocorrência mais registrada no período. Além disso, foram confeccionados 52 termos circunstanciados por diferentes infrações como ameaça, desacato e posse de drogas para consumo, entre outras.

As equipes também distribuíram 3,7 mil pulseirinhas de identificação para crianças através dos módulos móveis da PMPR, que foram alocados em pontos diferentes da orla marítima de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. O uso da pulseirinha foi orientado pelos policiais, pois ela promove mais segurança aos pais e responsáveis em casos de desaparecimentos.

O efetivo de policiais militares foi reforçado desde o dia 16 de dezembro de 2022, com o início do Verão Maior Paraná, promovido pelo Governo do Estado em todas as cidades do Litoral.

“Com o reforço de efetivo conseguimos promover maior segurança para os moradores e veranistas que estão no litoral paranaense. Os números mostram que atuamos de forma preventiva e ostensiva em todas as cidades e até nas áreas mais distantes”, afirma porta-voz da PMPR no Verão Maior Paraná, capitã Elizangela de Lima. “Por isso é importante lembrar que a população pode contar sempre com a Polícia Militar e fazer denúncias pelo telefone 190, pelo app 190 e até mesmo pelo disque-denúncia 181, de forma anônima”.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. No site verao.pr.gov.br é possível conferir a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.