O pelotão da Polícia Militar de Tibagi deu início na última quinta-feira (13) a ação de reforço no policiamento escolar comunitário. O reforço de segurança será realizado em todo o Estado do Paraná. O lançamento foi feito na Escola Municipal Telêmaco Borba.

De acordo com o subtenente Justus, responsável pelo pelotão da PM de Tibagi, o reforço no policiamento será feito através dos policiais que cumprem jornada administrativa. Dessa forma, o serviço interno será reduzido para que eles possam estar nas ruas aumentando a segurança das crianças nas escolas.

A equipe da polícia militar já percorreu todas as escolas municipais, estaduais e particular da cidade, além do Lar de Nazaré, e conversou com a direção, equipe pedagógica e no caso das municipais orientou também os seguranças contratados pela Prefeitura de Tibagi, que já estão realizando a vigilância de todas essas escolas, na sede e nos distritos.

Desde a última terça-feira (11), as escolas e CMEIS de Tibagi já contam com a presença de seguranças. Em tempo recorde, foi possível disponibilizar os mesmos. Além disso, já está em trâmite o processo de instalação de câmeras de segurança em todas as escolas municipais.

