Reprodução/Sesp

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participa na próxima segunda-feira (9) da solenidade de passagem de comando da Polícia Militar do Paraná, na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais. O ex-comandante-geral da PMPR e atual secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, passa o cargo para o coronel Sérgio Almir Teixeira, novo comandante-geral.

Serviço:

Data: 09 de janeiro, segunda-feira

Horário: 9 horas

Endereço: Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) –BR-277 – km 72 – bairro Afonso Pena