Divulgação/PMPR

A Polícia Militar do Paraná lançou nesta quinta-feira (12) a Operação Saturação, intensificando a atividade policial de combate a crimes em Paranaguá, no Litoral. As ações vão acontecer de hoje até domingo (15), com o objetivo de coibir delitos como furtos, roubos e tráfico de drogas, com atuação ostensiva e repressiva.

Mais de 60 policiais e 20 viaturas estão envolvidos. “Contamos com o apoio de várias unidades especiais da Polícia Militar para fazer esse trabalho integrado e coibir a prática criminosa em toda a região. Nosso propósito é garantir, cada vez mais, a tranquilidade dos veranistas e moradores de Paranaguá no Verão Maior Paraná e durante o ano todo”, destacou o comandante da operação, capitão Edízio Marçal de Souza Júnior.

A operação vai incluir bloqueios de trânsito em vias com maior tráfego de veículos e circulação de pessoas. “Vamos garantir que a população tenha seu direito de ir e vir com segurança e contando com a atuação da Polícia Militar”, completou o capitão.

Além do efetivo da 1ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar, outras equipes participam das ações: Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), canil do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPBOA) e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) participam da operação.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. No site verao.pr.gov.br é possível conferir a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.