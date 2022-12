Reprodução/BPMOA

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) contará com dois helicópteros para a atuação policial durante o Verão Maior Paraná no litoral paranaense. Quando pousam na areia, as aeronaves chamam a atenção de banhistas, que devem manter distância para evitar acidentes graves.

Nos últimos anos, o helicóptero auxiliou diversas vezes para o resgate de pessoas que estavam em situação de risco na água ou que precisavam de transporte imediato para o hospital. Nas ocorrências, foi necessário fazer o pouso da aeronave na areia da praia. Nesses casos, os banhistas tentam se aproximar para fazer fotos e vídeos do helicóptero, mas, muitas vezes, não percebem os riscos de acidentes que existem.

Das duas aeronaves, uma será utilizada exclusivamente para operações policiais ostensivas e repressivas, já a outra foi equipada com todos os equipamentos necessários para o serviço aeromédico de transporte de pacientes, busca e salvamento, e resgate. Os policiais ressaltam que as mesmas recomendações de segurança devem ser adotadas em todos os espaços usados para pouso.

O porta-voz do BPMOA, tenente Maikon Venâncio Correa, explica que as pessoas devem se afastar do helicóptero, procurando um local seguro até que a aeronave decole novamente. “A gente orienta para que as pessoas peguem as crianças, animais de estimação e seus pertences e se afastem do local. Esse procedimento é importante para evitar acidentes.

A aeronave gera bastante vento e isso pode fazer com que alguns objetos sejam arremessados. “Por isso, é muito importante que ninguém se aproxime dela até que todo o atendimento seja realizado e ela faça o transporte daqueles que precisam”, detalhou Correa.

Além dessas orientações, o tenente chama a atenção para que, em nenhuma hipótese, as pessoas se aproximem da parte traseira do helicóptero, onde também existe uma hélice. “A aeronave, pelo tamanho e pelas cores da polícia, acaba gerando a curiosidade das pessoas, mas é preciso manter-se em um lugar seguro, principalmente, quando ela está ligada até que a decolagem seja realizada”, completou o tenente.

Comunicação PMPR