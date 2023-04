Divulgação/PMPR

A Polícia Militar do Paraná, por meio de equipes da 2ª Seção do Comando de Policiamento Especializado e de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 23º Batalhão da Polícia Militar, prendeu na noite da terça-feira (18), duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas, em Curitiba.

