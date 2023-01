Reprodução Instagram @mtstparana

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está na “ocupação Povo Sem Medo”, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), para cumprir uma ordem de reintegração de posse e promovendo o despejo de famílias assentadas. Segundo a organização, os policiais estão cumprindo a ordem judicial sem apresentar um plano de realocação para os assentados e ainda, sem permitir o acompanhamento dos órgãos de assistência social.

A ocupação fica localizada na Estrada Delegado Bruno de Almeida, 2.050, no bairro Campo de Santana, em Curitiba.

Em nota, a Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR), informou por meio do Núcleo Itinerante das Questões Fundiárias e Urbanísticas (Nufurb), que está acompanhando com apreensão o cumprimento desta ordem de reintegração de posse pela Coordenadoria Especial de Mediação de Conflitos de Terra (Coorterra).

“O Nufurb espera que a desocupação ocorra de forma pacífica e aguarda que a prefeitura de Curitiba informe quais são os abrigos que receberão as famílias que estão na ocupação Povo Sem Medo”, afirma a nota.