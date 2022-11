PMPR

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), deflagrou nesta quinta-feira (17) a Operação Batida Policial, com o intuito de intensificar o policiamento ostensivo contra a criminalidade em Curitiba e Região Metropolitana.

O objetivo da operação é realizar ações preventivas e repressivas por meio de patrulhamento tático, bloqueios táticos, saturações de áreas, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social, fiscalizações de veículos e pessoas que circulam nas principais vias públicas e áreas de maior circulação de pessoas, tais como: eixos comerciais, vias expressas, praças, etc.

