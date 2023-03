Foto: Soldado Ismael Ponchio/PMP

Foi realizada na manhã deste domingo (12) a 1ª Corrida do Dia Internacional da Mulher da Polícia Militar do Paraná. O evento aconteceu no Parque das Águas, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A corrida reuniu cerca de 250 policiais militares femininas para o percurso de 5 quilômetros. A inscrição foi realizada mediante a doação de materiais de higiene pessoal que serão doados para uma comunidade carente local e para a Cruzada Cosme e Damião da PMPR, no atendimento de pessoas acamadas.

E as atletas vieram de várias unidades da Polícia Militar, inclusive, da reserva remunerada, como foi o caso da Subtenente RR, Maria Izabel Molina Zambão, que atuava na seção de Saúde da Academia Policial Militar do Guatupê.

“Eu estive no encontro de quarta-feira e agora na corrida. Esses eventos são importantes para unir ainda mais as policiais femininas, como para interação entre nós da Reserva Remunerada e aquelas que estão chegando na corporação. A PMPR está de parabéns pela iniciativa”, frisou.

A capitã Michele de Paula Trindade também elogiou o evento e a semana destinada às policiais femininas.

“Ainda é um número reduzido de mulheres na PMPR, mas esses eventos incentivam e demonstram a importância de todas nós como policiais, como mães e mulheres que diariamente atuam em prol da segurança pública do nosso estado”, completou.

As cinco primeiras colocadas na corrida foram premiadas com um troféu e a disputa foi acirrada. No final, vitória da aluna do Curso de Formação de Praças (CFP) do 22º Batalhão da Polícia Militar, Maele da Silva Fernandes Dias.

“Foi incrível! É como dizem que lugar de mulher é onde ela quiser e a Polícia Militar demonstra isso com todas essas ações voltadas para incentivar e valorizar nossa atuação diária. Estou muito feliz por vencer, mas também por participar de um momento tão importante como esse”, destacou.

A prefeita de Pinhais, Rosa Maria, esteve presente e enalteceu o evento e a integração da Polícia Militar com o município.

“A Polícia Militar sempre foi parceira de Pinhais e de toda a Região Metropolitana. Estamos felizes em receber esse evento e esperamos ter mais oportunidades como essa”, ressaltou a prefeita.

A 1ª Corrida do Dia Internacional da Mulher da PMPR também contou com o apoio das seguintes empresas, órgãos e instituições: Leme Sport, Sanepar, Tecnoplast, O Boticário, Nutrimental, Jasmine, Postos Pelikano, Fastfly, Joias Johara, Tassiane Água Potável, PNG Port, Associação da Vila Militar (AVM), Simeão Transportes e JM Esthetic.