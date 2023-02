PRF

A Polícia Civil abriu nesta quarta (1) inquérito para investigar o acidente com o ônibus da Viação Catarinense, que deixou sete mortos, entre eles uma criança de três anos, e 22 feridos em Fernandes Pinheiro, no sudeste do Paraná, na madrugada de terça (31). Além do motorista, 54 passageiros estavam no veículo



Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), o ônibus que saiu de Florianópolis com destino a Foz do Iguaçu, tombou no km 232 da BR-277, em Fernandes Pinheiro, município próximo a Irati, na região central do Paraná. A Polícia já ouviu 12 vítimas do acidente. Segundo a polícia, diversas vítimas relataram sonolência e cansaço por parte do motorista, que também já foi interrogado e admitiu estar cansado. Nesta quinta (2), representantes da Viação Catarinense devem ser ouvidos.

Em nota, a companhia lamentou o ocorrido e disse estar com equipes no local prestando assistência aos passageiros e familiares. Reforçou, ainda, “compromisso com a segurança” e estar à disposição das autoridades para esclarecimentos.