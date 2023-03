Giovana dos Santos Vaz (foto / reprodução Facebook)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 64 anos, suspeito do homicídio de Giovana dos Santos Vaz, desaparecida desde o dia 26 de janeiro, em Palmas, região Sudoeste do Estado. Durante a prisão, ocorrida nesta sexta-feira (3), o indivíduo indicou o lugar onde ocultou o corpo da vítima. Conforme as investigações, trata-se de um crime passional.

