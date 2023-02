BPAmb-FV PMPR

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV), apreendeu nove aves nativas que eram mantidas em cativeiro, na região da Ilha dos Valadares, em Paranaguá, no Litoral do estado, nesta segunda-feira (27).

Durante o patrulhamento realizado na região, uma equipe percebeu diversas gaiolas penduradas em uma residência e procedeu com a abordagem policial. Uma mulher, de 71 anos, se apresentou como proprietária das aves.

Ao todo, foram apreendidos sete pássaros da espécie coleiro, um canário da terra e um curió, sendo este último constado na lista vermelha de aves em risco de extinção.

Diante dos fatos, a proprietária assinou um termo circunstanciado e foi liberada, além de receber o auto de infração ambiental (AIA), no valor de R$ 9 mil.

As aves apreendidas foram encaminhadas para a Floresta Estadual do Palmito, pertencente ao Instituto Água e Terra (IAT) para cuidados e avaliação veterinária. As gaiolas também foram encaminhadas para posterior destruição.

Comunicação PMPR