Sd Ismael Ponchio / PMPR

Na manhã da quarta-feira (15/03), no auditório do SESC em São José dos Pinhais, ocorreu solenidade de passagem de comando do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb FV), oportunidade em que o Tenente-Coronel Júlio Cesar Vieira da Rosa entregou a função de Comandante ao Major Valmir de Souza.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI