Denúncia via 181 leva polícia a apreender 400 pés de maconha e fechar laboratório de drogas em Curitiba –

Dois repasses de informações pela população ao Disque-Denúncia 181 resultaram na apreensão de aproximadamente 400 pés de maconha e na descoberta de um laboratório de drogas sintéticas na capital do Estado. As ações, desencadeadas no fim de semana, resultaram na prisão de duas pessoas.

