Divulgação

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) apreendeu na manhã desta segunda (6) em Curitiba um Sandero com mais de R$ 600 mil em multas. Entre as dívidas estão multas, notificações, licenciamento e IPVA atrasados.

De acordo com informações do BPTran, o veículo irregular somava multas por várias infrações, mas a maioria delas era por excesso de velocidade. Foi constatado que o condutor também não era habilitado. Após constatação das infrações e da falta de licenciamento, o veículo foi guinchado ao pátio do Detran-PR.