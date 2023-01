Divulgação

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu mais de 140 quilos de cocaína e prendeu dois homens, de 20 e 35 anos, por tráfico internacional de drogas, na noite desta terça-feira (10), em Paranaguá, no litoral do Estado. A ação contou com as unidades atuantes no Verão Maior Paraná.

A apreensão aconteceu após a Agência Local de Inteligência (ALI) do 9º Batalhão da PMPR monitorar dois veículos na região de acesso ao pátio de triagem do Porto de Paranaguá.

A equipe da Patrulha Costeira foi acionada e conseguiu realizar a abordagem e, em um caminhão encontrou em um fundo falso quatro pacotes com, aproximadamente, 35 quilos cada, embalados e preparados para colocação em navios. A droga foi localizada com a ajuda de um cão farejador do canil do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE).

O tenente Vinicius Szlanda, comandante da operação, conta que além da embalagem preparada para embarque, em um dos veículos também foi encontrado um lacre de contêiner e um bilhete de acesso ao Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá.

“Identificamos que seriam feitas duas formas para tentar embarcar essa droga em algum navio que iria para o exterior, ou romperiam o lacre de um contêiner ou iriam içar a droga quando o navio já estivesse fora do porto”, frisou.

Os dois presos, a droga e os veículos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Paranaguá que ficará responsável pela investigação.

