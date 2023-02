Fotos: Valquir Aureliano

Em comemoração ao Dia do Repórter, a Polícia Científica do Paraná (PCP) recebeu, nesta quinta-feira (16), em sua sede no bairro Tarumã, em Curitiba, os profissionais e estudantes da área. Durante o encontro houve uma palestra e visitas ao Museu de Ciências Forenses e aos laboratórios da PCP.



O objetivo do evento foi divulgar as ciências forenses e aproximar a imprensa e os estudantes de jornalismo do trabalho realizado pelos peritos da instituição. Ao todo, foram 150 vagas para pessoas interessadas.



A Polícia Científica do Paraná está entre as mais avançadas no País e é vanguarda em várias áreas.