O antigo necrotério de Curitiba estará aberto para visitação do público geral na próxima quinta-feira (30). A instalação, que faz parte do Museu Paranaense de Ciências Forenses, foi reaberta em dezembro de 2022 e receberá visitantes nas últimas quintas-feiras do mês.

Apesar de ter sido desativado, o necrotério permaneceu conservado e contém objetos que eram utilizados anteriormente no trabalho dos peritos que atuavam naquele local. Por conta de seu valor histórico, a Polícia Científica optou por abrir o espaço para que as pessoas possam conhecer o acervo.

No local será possível ver como era o antigo necrotério de Curitiba, as salas de necropsia, as mesas, os instrumentos utilizados, as câmaras frias, a seção de antropologia forense, entre outros.

Para participar é necessário se inscrever via formulário online. Serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 30 para 19h e 30 para 19h30m. Os participantes vão fazer uma visita guiada de uma hora e meia, que será conduzida pela diretora do Museu Paranaense de Ciências Forenses, Fabíola Schutzenberger Machado.

O necrotério fica na Avenida Visconde de Guarapuava, 2652, no Centro, onde hoje se localiza a Unidade Centro da Polícia Científica. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail museuforense@policiacientifica.pr.gov.br.