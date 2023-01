Ricardo Almeida/SESP-PR

A Polícia Científica do Paraná levará ao Litoral uma exposição inédita do Museu de Ciências Forenses, um dos grandes sucessos de público da Capital. A mostra começa neste sábado (28), será gratuita e vai passar pelas praias de Caiobá e Guaratuba, levando conhecimento, ciência e diversão aos moradores e veranistas da região durante o Verão Maior Paraná.

A mostra permitirá que os visitantes conheçam de perto peças anatômicas, maletas utilizadas em locais de crime, detectores de metal, equipamentos para extração de dados de celulares, munição e peças com impactos de disparos de arma de fogo (porta de carro com marca de bala, por exemplo).

Durante o evento, também ficará disponível para consulta um microscópio, permitindo que os veranistas possam ver lâminas preparadas com pequenas amostras de células de órgãos do ser humano. A Polícia Científica ainda oferecerá uma programação para toda a família, incluindo o público infantil, que poderá participar de atividades lúdicas como pintura e caça-palavras.

“A ideia é poder mostrar para a população a importância do trabalho da Polícia Científica. Será uma pequena amostra do universo pericial, com objetos realmente retirados em locais de crime. Esperamos que a população compareça para conhecer o nosso trabalho, que ajuda o sistema de Justiça”, contou a diretora do Museu de Ciências Forenses, perita Fabíola Schutzenberger Machado.

Durante a exposição, também será explicado como funciona a visita no Museu de Ciências Forenses e ao antigo necrotério, ambos em Curitiba. A visitação ao Museu de Ciências Forenses, no bairro Tarumã, acontece sempre na última segunda-feira do mês, das 9h às 16h. Já ao antigo necrotério, no Centro da Capital, serão liberadas a partir de fevereiro, sempre na última quinta-feira do mês, às 19h.

NOVAS DATAS – A exposição receberá o público também nos dias 11 e 18 de fevereiro, das 16h às 19h, com entrada gratuita para toda a população e veranistas.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Serviço:

28/01 – Caiobá: Av. Atlântica, número 2120

11/02 – Guaratuba: Praia Central

18/02 – Caiobá: em frente ao Sesc Caiobá

Horário: das 16h às 19h