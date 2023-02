AEN

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) orienta sobre o uso de drones para filmagens e fotografias durante o Show Rural, que acontece nesta semana, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Para pilotar o equipamento é necessário autorização dos órgãos competentes, caso contrário o usuário poderá responder criminalmente e ter o material apreendido.

Quem tiver intenção de utilizar drones no local deve obter autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão controlador do tráfego aéreo.

A utilização no evento dependerá de consulta prévia na PCPR, que está no Show Rural com a delegacia móvel. Os policiais fiscalizam a documentação e emitem uma certificação para o voo. Para obter a certificação da PCPR é necessário possuir as autorizações da Anac, do Decea e da Anatel. Além disso, é preciso ter um seguro Drone R.E.T.A. Em posse desta documentação, o controlador de voo pode comparecer na delegacia móvel para realizar a fiscalização.

Quem ignorar as orientações e empregar drones de forma clandestina e irregular, segundo agentes da Polícia Civil, estará sujeito a pena de prisão, multa e ter o equipamento apreendido.

EVITAR TRANSTORNOS – De acordo com o delegado da PCPR, Luiz Carlos Oliveira, a fiscalização é feitas a fim de evitar transtornos e acidentes no evento. “Muitas vezes o drone não é habilitado por pessoas credenciadas e não possui seguro. O objeto na mão de pessoas que não tem capacitação para isso pode se transformar em uma arma”, disse.

DELEGACIA MÓVEL – Os policiais civis estão à disposição no ônibus da PCPR, realizando atendimentos como a confecção de boletins de ocorrência e orientações quanto às atribuições da polícia judiciária. A delegacia móvel é responsável por aproximar a PCPR da sociedade e contribuir com a inibição da criminalidade.

ESTRUTURA – A unidade móvel funciona em um ônibus, com instalações modernas e equipamentos de última geração. Conta com internet 4G, sistema de câmeras de monitoramento, gerador de energia elétrica independente, computadores que permitem seis atendimentos simultâneos e acessibilidade para pessoas com limitações de locomoção.

SHOW RURAL – Organizado pela Coopavel, o Show Rural é um dos maiores eventos do mundo em soluções para o campo. O evento, que começou segunda-feira (6) e prossegue até sexta-feira (10), busca difundir conhecimento, tecnologia e oportunidades para o agronegócio.