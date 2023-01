(Foto: João Frigério)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso de um motorista que atingiu menos doze veículos na região de Curitiba, na manhã deste sábado (14). O homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), na Cidade Industrial de Curitiba.

De acordo com as investigações, o veículo estava em alta velocidade e atingiu diversos veículos pelo caminho. Os danos foram causados também no decorrer da BR-277 e em Ponta Grossa. Ao longo do caminho, diversas cargas foram despejadas na pista.

A PCPR segue investigando o caso e realizando as diligências cabíveis a fim de estabelecer a dinâmica do fato. O homem poderá responder pelos crimes de homicídio tentado, dirigir sob efeito de substância entorpecente, direção perigosa e omissão de socorro.