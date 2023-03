PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu aproximadamente 20 toneladas de fios de cobre e prendeu em flagrante cinco indivíduos, com idades entre 25 e 55 anos, por receptação e associação criminosa durante operação deflagrada ontem, no bairro Cidade Industrial, em Curitiba.



“Nesta abordagem em um barracão, além das prisões, conseguimos recuperar os fios de cobre furtados e outros tipos de materiais. Apreendemos também duas máquinas utilizadas para triturar os cabos e retirar o cobre, para posterior envio à outros lugares”, afirma a delegada Maritza Maira Haisi. Conforme apurado, o valor de cada máquina é de aproximadamente R$ 100 mil.



Os indivíduos foram encaminhados ao 10° Distrito Policial da Capital e autuados em flagrante.

A delegada ressalta que ações como esta visam combater o furto de fios de cobre, principalmente utilizados em cabeamentos de telecomunicações. “O furto desse material resulta na interrupção de serviços de telefonia, internet, e inclusive energia elétrica. Não levamos em conta apenas o prejuízo material das empresas, mas o prejuízo que isso causa na sociedade como um todo, e, por isso, combatemos constantemente estas práticas criminosas”, complementa.



A PCPR trabalha continuamente para coibir furtos de cabos de telefonia. As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa.