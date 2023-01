PCPR na Comunidade oferece serviços para a população de Guaratuba –

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai oferecer diversos serviços à população de Guaratuba no sábado (21) e no domingo (22), na Escola Municipal Vereador Heinz Wittiz, na Rua Almirante Tamandaré, s/n°, das 9h às 17h. O trabalho conta com apoio da Prefeitura Municipal.

A iniciativa faz parte do projeto PCPR na Comunidade, que acontece frequentemente com o intuito de integrar a instituição com a sociedade.

Durante a ação, a PCPR irá disponibilizar à população serviços como confecção de Boletins de Ocorrência (B.O) e orientações sobre como fazer o registro, realizar denúncias e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime.

No local, também estarão sendo confeccionadas a primeira via da Carteira de Identidade para quem realizou o agendamento prévio no município. Haverá outros atendimentos preferenciais durante o evento.

Os policiais civis ainda levarão ao município atividades lúdicas para as crianças com apresentações do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e dos cães da Divisão Estadual de Narcóticos da PCPR (Denarc).

PCPR NA COMUNIDADE – O projeto tem o objetivo de levar informações à população, promover atendimento humanizado, aproximar a PCPR da população, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.